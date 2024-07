Il canile si fa bello con i graffiti dei migliori writers del territorio

Il Canile di Riccione sarà teatro di un evento artistico unico e colorato in programma domenica 28 luglio dalle ore 18 alle 22: i migliori writers del territorio locale, scelti dal noto artista Burla Manu per il progetto “Graffi di canile”, faranno visita alla struttura per abbellirla con le opere che eseguiranno dal vivo. L’evento rappresenta un’opportunità per rendere il canile un ambiente ancora più accogliente e aperto: attraverso i graffiti, l’espressione artistica interpreterà il legame speciale che si instaura tra persone e animali, basato su valori importanti che portano gioia e felicità.

Sei i laboratori ricreati all’interno del canile per questa speciale occasione e che trasformeranno il luogo in un punto di incontro tra arte, comunità e amore per gli animali: “Graffi di canile” è il primo appuntamento del progetto che si rinnoverà due volte all’anno per proseguire con l’attività di abbellimento e allo stesso tempo mettere in vendita le opere realizzate la volta precedente, il cui ricavato verrà destinato ai lavori di miglioria del canile e alle esigenze degli animali ospitati.

A interpretare la sana relazione con l’animale più fedele all’uomo gli artisti Burla Manu, Blatta, Yopoz, Enko4, Federico Tomoz Bandini e Giacomo Drudi. L’evento, aperto a tutti, sarà un’occasione unica per vedere come si realizza un graffito, esplorare il canile rinnovato e fare la conoscenza di animali che attendono di trovare una casa amorevole. Ad allietare la serata, gli stand gastronomici e la musica presenti fuori dal canile. Gli educatori e i volontari dell’associazione K. Lorenz, che gestisce il canile intercomunale di Riccione, saranno presenti per offrire ogni informazione sugli animali ospiti e sulle pratiche di adozione.