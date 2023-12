Il Capodanno di Riccione con i dj che ne hanno fatto la storia e i fuochi d’artificio sul mare

Il Capodanno di Riccione è “Discoteca Romantica. Un raggio di luna elettrica”, una festa collettiva dedicata a Riccione, alla sua anima e ai suoi miti che, la notte del 31 dicembre, farà brillare il cuore della città, da piazzale Ceccarini a viale Virgilio fino alla Galleria del Palazzo dei Congressi. Dopo il concerto-show di Jimmy Sax, che a partire dalle 18 di oggi in piazzale Ceccarini darà il via alla festa di Capodanno lunga due giorni, Riccione festeggia l’arrivo del nuovo anno celebrando la storia e il mito che l’hanno resa famosa e amata da sempre in una festa coinvolgente, il primo passo verso l’inizio di un nuovo racconto che parte da dove tutto è cominciato. Dalle ore 22 Riccione si avvolgerà di suoni, colori, giochi di luce e proiezioni e piazzale Ceccarini si trasformerà in uno straordinario dance floor affidato ai dj e agli artisti che hanno contribuito a creare le emozioni e i ricordi di Riccione.

Saranno i dj storici che hanno suonato sulle più rinomate consolle della città, Roger DJ di Savioli Disco, Massimino Lippoli e Ricky Montanari di Ethos Mama Club, a traghettare il pubblico nel cuore della festa e trasformare piazzale Ceccarini nel luogo magico di una festa collettiva sotto le stelle. Il warm up della serata è affidato al sound travolgente del giovanissimo dj riccionese Gabri Seth, già protagonista lo scorso anno della festa del 31 dicembre.

Il Capodanno di Riccione è un evento diffuso, nel tempo e nello spazio, fino a diffondersi da piazzale Ceccarini a viale Virgilio e alla Galleria del Palazzo dei Congressi dove la festa si accende già a partire dalle ore 19 con le proposte food&drink dei locali della Galleria per poi dischiudersi fino a piazzale Ceccarini e alla lunga serata di festa del Capodanno. Dalle ore 22:30 la Galleria del Palazzo dei Congressi si accenderà con il sound della nuova generazione di dj riccionesi: Rivoluzione Romantica e Gabry Seth.

A collegare simbolicamente l’anima della festa sul piazzale Ceccarini e il “passage” musicale del Palazzo dei Congressi, ci sarà la grande proiezione artistica sulla facciata laterale del Palazzo del Turismo firmata dal video designer Zuth di Antica Proietteria, un collettivo artistico di video-artisti e tecnici programmatori provenienti da tutta Italia. La grande videoproiezione rappresenterà, con immagini e simboli estetici, una visione futuristica del nostro immaginario, un proiezione che si rifà al progetto artistico di “Discoteca Romantica”, una modalità di vedere un futuro che conosce il proprio passato e prende le mosse dal proprio presente.

La gioia di ritrovarsi insieme e il ritmo della musica culminano a mezzanotte su piazzale Ceccarini con il brindisi degli auguri e lo spettacolo dei fuochi d’artificio sul mare. Come una gigantesca mirrorball, che risplende sul grande palco di piazzale Ceccarini, brillerà la luna luminosa del diametro di quattro metri, pretesto virtuoso per la città di Riccione per cogliere le suggestioni de “La settimana delle Sette Lune”, il progetto di Visit Romagna e del suo ambasciatore Claudio Cecchetto che abbraccia le città romagnole durante le feste.