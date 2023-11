Castel Sismondo diventa arancione per dire basta alla violenza sulle donne

Su proposta del Dipartimento Tutela vittime di Fratelli d'Italia, nella cornice della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e della campagna istituita da Unesco - Orange The World -, oggi il Castello Malatestiano si vestirà di arancione, come simbolo di solidarietà e impegno contro la violenza di genere. Il Castello, simbolo di storia e identità cittadina, diventa faro di speranza e consapevolezza, diventa un invito alla riflessione su come la lotta alla violenza sulle donne sia una responsabilità condivisa, che coinvolge ciascuno di noi.