Il Centro vaccinazioni pediatriche del Colosseo si trasforma in un paesaggio marino stile Barbados

Un paesaggio marino tra acque cristalline, spiagge, vegetazione florida e alture in stile Barbados; rami verdi che "piovono" dal soffitto trasformato in un cielo azzurro appena velato. È l'ambiente che da oggi accoglie i piccoli ospiti del Centro vaccinazione pediatriche di Rimini gestito al Colosseo dall'Ausl Romagna. Un restyling reso possibile grazie alla generosità del mondo dell'associazionismo locale, in particolar modo dell'associazione Qualcosa di grande per i piccoli, e della famiglia Capera. Una donazione da 11.000 euro il cui frutto è stato inaugurato martedì mattina (29 marzo), con il taglio del nastro affidato all'assessore alla Sanità Kristian Gianfreda.

"Ogni riminese - sottolinea alla stampa- deve dire grazie a questo reparto. L'Azienda sanitaria va avanti molto bene e non bisogna mai darlo per scontato". E deve dire grazie anche alle associazioni, aggiunge, "una caratteristica importante del nostro territorio che anche in tempi difficili sono impegnate per fare crescere la comunità". Senza dimenticare che "un contesto accogliente è fondamentale per mettere a loro agio i bambini".

Dello stesso avviso il direttore sanitario dell'Ausl Romagna Mattia Altini: "Il senso di bellezza fa sempre bene, il restyling serve a dare maggiore attenzione alle persone e ai più piccoli". Infatti "cure e prevenzione toccano le persone", per cui "luoghi, più belli e accoglienti", in questo caso "a misura di bambino", aiutano sia la presa in carico che i risultati. "Sensibilità e sinergia", chiosa il direttore dell'unità operativa di Tutela della salute Maurizio Bigi, sono le parole chiave. (fonte: Dire)