Il cinema indipendente protagonista al Bellaria Film Festival

Cinque giornate di eventi, due sezioni competitive (Casa Rossa e Gabbiano) e diversi eventi speciali con ospiti d’eccezione, artisti, intellettuali del mondo del cinema, della letteratura e dell’arte. La quarantunesima edizione del Bellaria Film Festival, la casa del cinema indipendente italiano e punto di riferimento delle nuove sperimentazioni del linguaggio cinematografico, si svolgerà dal 10 al 14 maggio a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini. Il programma completo è stato presentato oggi in conferenza stampa nella sede della Regione Emilia-Romagna, a Bologna, con l’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori, il sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti, il responsabile della Film Commission Fabio Abagnato, la direttrice artistica Daniela Persico e il direttore organizzativo del Bellaria Film Festival, Sergio Canneto. La sottosegretaria di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni ha inviato un messaggio di saluto, letto dal sindaco di Bellaria Igea Marina, Giorgetti. Realizzato grazie al Comune di Bellaria Igea Marina, col sostegno della Regione Emilia-Romagna e il patrocinio del Ministero della Cultura, il festival avrà per il secondo anno la direzione artistica di Daniela Persico ed è organizzato da Approdi, start-up di cinema d’autore.

“Questo Festival ha ritrovato grande energia e freschezza, la Regione lo sostiene economicamente e collabora da tempo con l’Amministrazione comunale per rilanciarne un ruolo territoriale e nazionale– ha commentato Mauro Felicori, assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna-. Vogliamo che l’Emilia-Romagna, oltre a consolidare i risultati degli ultimi anni sul versante produttivo ed autoriale grazie al Fondo Audiovisivo, possa far crescere anche una rete di festival attenta al rinnovamento dei linguaggi, alla crescita professionale degli operatori, all’ ampliamento ed alla rigenerazione del pubblico e delle comunità che li promuovono. Bellaria è il posto giusto per incontrarsi e provarci insieme”.

"Siamo orgogliosi di ospitare uno dei festival del cinema più longevi in Italia- ha sottolineato il sindaco di Bellaria, Giorgetti- che non solo si àncora alla tradizione passata ma che guarda al futuro e soprattutto ai giovani, coinvolgendo anche le scuole e chi fa formazione nel settore". “Il Bellaria Film Festival sempre di più guarda all’internazionale ma non dimentica di partire dalla regione in cui si trova- ha detto la direttrice artistica, Daniela Persico-. Siamo felici di presentare in anteprima ‘Le proprietà dei metalli’ di Antonio Bigini, successo internazionale alla Berlinale che proprio in questi giorni uscirà nelle sale. Una attenzione rivolta ai documentari- aggiunge- come ‘Di che colonia sei’ di Riccardo Marchesini che recupera la memoria dell'infanzia in Riviera, e ‘Strana gente’ di Marta Miniucchi, che supporta l'azione solidale della ONLUS Cefa. Il Festival lancia Matilde Ramini, giovane promettente filmmaker bolognese, presentando in anteprima ‘Fuoritempo’ lavoro di diploma della Zelig sul rapinatore di banche e poeta comunista Sante Notarnicola”.

Due dei film in programma sono sostenuti dalla Regione attraverso l’Emilia-Romagna Film Commission: ‘Le proprietà dei metalli’ di Antonio Bigini, girato nei dintorni di Bellaria e ‘Di che colonia sei?’ della casa di produzione bolognese Giostra Film, un racconto nel tempo dei “bambini” che trascorsero le vacanze nelle colonie estive e che a distanza di decenni ricordano i giorni passati al mare, fra il dopoguerra e gli anni 70, con aneddoti e testimonianze.