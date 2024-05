Il Clean Up alla foce del Conca permette di raccogliere 456 chili di rifiuti

Domenica la città di Cattolica si è riunita per un evento di Clean-Up organizzato da Ottica Lisotti in collaborazione con Be Kind, Eco Eyewear e 03 studio srl di Maurizio Scilla. L'iniziativa, tenutasi presso la foce del Conca, ha visto la partecipazione di numerosi volontari che, con grande impegno, hanno contribuito a rendere l'area più pulita e vivibile.

In totale, sono stati raccolti ben 456 kg di rifiuti, tra cui una bicicletta abbandonata, testimoniando l'importanza di queste attività per la tutela dell'ambiente. Gli organizzatori desiderano esprimere un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti per la loro dedizione e spirito comunitario. Tiziana Lisotti, rappresentante di Ottica Lisotti, ha dichiarato: "Questi eventi non sono solo fondamentali per migliorare l'ambiente in cui viviamo, ma sono anche un modo per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di prendersi cura del nostro pianeta. Siamo orgogliosi di vedere così tante persone unite per una causa così importante."