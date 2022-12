Il Club Alpino in piazza per presentare le carrozzine Joelette

Si può scalare, camminare, arrampicare, sciare, ed anche accompagnare disabili con le carrozzine Joelette, sono tante le possibilità di frequentare la montagna proposte dal Club Alpino Italiano. Nel pomeriggio di giovedì 8 dicembre alcuni degli oltre settecento soci della sezione di Rimini del Club Alpino Italiano saranno in piazza Tre Martiri con uno stand informativo per far conoscere le attività dei gruppi CAI nei settori dell’alpinismo - anche giovanile – dell’arrampicata libera, dell’escursionismo e ciclo-escursionismo, dello scialpinismo e sciescursionismo, della sentieristica, della speleologia, e della Montagnaterapia. Quest’ultima è l’attività che si occupa di portare sui sentieri persone disabili utilizzando delle speciali carrozzine Joelette che, condotte da una squadra divolontari addestrati, permettono di trasportare in sicurezza una persona su sentieri anche di media difficoltà. A Rimini le Joelette sono normalmente usate sul sentiero CAI 029 che, partendo dalla Via Crucis fa un anello di 6 kilometri sulla collina di Covignano, ed anche lungo un anello urbano che dal ponte di Tiberio giunge al Parco del Mare e torna in città. Ugualmente, per le escursioni più lontane dalla città, le carrozzine vengono regolarmente usate sui sentieri del Montefeltro, del Parco Sasso Simone e Simoncello, e nel territorio di Montecopiolo su fino al Santuario.

L’attività della montagnaterapia è svolta gratuitamente e sono sempre più numerose le associazioni e le famiglie che si rivolgono alla sezione CAI riminese che, proprio per poter soddisfare quante più richieste possibile, ha sviluppato il progetto Una montagna per tutti che concorre al bando “Natale Insieme Solidale 2022” istituito da Banca Malatestiana a sostegno delle attività di utilità sociale. Presso lo stand in piazza si potrà vedere da vicino una delle due Joelette di cui dispone la sezione ed ai visitatori verranno distribuiti depliant informativi e copie gratuite de l’Altimetro, il periodico quadrimestrale che la sezione realizza in proprio e distribuisce a soci e sostenitori, con tutte le notizie relative ad iniziative, escursioni e corsi organizzati dal CAI riminese.