Il coinquilino lo sveglia all'alba e lui lo accoltella, chiarita la dinamica delle pugnalate di ferragosto

Gli inquirenti dei carabinieri di Rimini hanno gettato nuova luce sull'accoltellamento, avvenuto all'alba di Ferragosto, in un condominio di viale Lecce a Rivazzurra dove 35enne napoletano ha sferrato una serie di fendenti nei confronti del coinquilino per poi scappare. Secondo quanto emerso dall'indagine, da un po' di tempo i due uomini condividevano lo stesso appartamento e quella mattina il ferito sarebbe stato svegliato dal 39enne che avrebbe acceso la luce della sua camera da letto. Un brusco risveglio non gradito dal partenopeo che, afferrato un coltellino a serramanico, ha sferrato diversi fendenti verso l'amico. Quest'ultimo, nel tentativo di difendersi, ha cercato di ripararsi dalla lama con le mani riportando una serie di ferite da difesa una delle quali ha reso necessario un intervento chirurgico per ricucire il taglio. La vittima, tutelata dall'avvocato Massimiliano Orrù, avrebbe raccontato ai carabinieri che una delle coltellate era diretta alla sua gola. Pare che, all'origine dell'aggressione, ci sia stata anche una scenata di gelosia dettata dalla presenza di una ragazza nell'appartamento ascoltata dai militari dell'Arma subito dopo l'aggressione. Dopo aver ferito il rivale, il 35enne è fuggito ma il racconto dei testimoni ha permesso agli inquirenti di identificare il presunto autore che è stato denunciato a piede libero per lesioni gravi.