Il colonnello Rugge nuovo comandante provinciale dell'Arma: "Proseguirò il lavoro dei miei predecessori"

Si è insediato ufficialmente lunedì mattina il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Rimini, colonnello Ruggero Rugge, che ha preso il posto del parigrado Mario La Mura trasferitosi a Roma per guidare l’ufficio relazioni con il pubblico al Comando Generale. L'alto ufficiale, 46 anni di origini salentine, approda in Romagna dopo un impiego all’estero di oltre 2 anni come Esperto per la Sicurezza presso l'ambasciata italiana Sarajevo. "Quella di Rimini è una sede particolarmente impegnativa e praticamente unica in tutta Italia per la sua vicinanza con la Repubblica di San Marini - ha spiegato il colonnello nel presentarsi alla stampa. - Il mio impegno sarà quello di continuare l'opera dei miei predecessori. Stiamo vivendo una stagione caratterizzata da forti tensioni sociali e, l'Arma, deve dare segnali di vicinanza tangibili alla cittadinanza. In questi primi giorni al comando ho già avuto modo di conoscere il Prefetto che mi ha illustrato le criticità del territorio, soprattutto per quanto riguarda la stagione estiva, e siamo già al lavoro per cercare di eliminarle. Sulla questione del primato negativo della provincia per quanto riguarda la criminalità, sono convito che a pesare sia il dato del forte afflusso turistico ma sono comunque già al lavoro per dare risposte ai cittadini per far aumentare quella percezione di sicurezza a cui tutti aspirano".

Il colonnello Rugge, terminata l’Accademia Militare, nell’anno 2002, ha iniziato la sua carriera nell'Arma a Firenze nell’ambito dell’Organizzazione Mobile per poi recarsi in missione di pace in Bosnia-Erzegovina. Rientrato in Italia ha assunto l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Roccella Jonica (RC), successivamente quello di Comandante delle Compagnie di Siniscola (NU) e Corsico (MI), e nel 2016, quello di Comandante del Reparto Operativo e Nucleo Investigativo della provincia di Monza-Brianza. Presso il Comando Generale dell’Arma ha ricoperto vari incarichi nell’ambito del II Reparto, presso l’Ufficio Polizia Militare e di Stabilità e Cooperazione Internazionale. Numerose le esperienze operative all’estero, non solo nella citata Bosnia-Erzegovina, ma anche in Iraq, quale Ufficiale anti-terrorismo, e in Afganistan, ove era responsabile del coordinamento delle operazioni anti-corruzione.