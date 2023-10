Il Comandante interregionale dell’Italia centro settentrionale della Guardia di Finanza in visita a Rimini

Nella giornata del 2 ottobre il Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Cuneo, Comandante Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale della Guardia di Finanza, si è recato in visita ispettiva alle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Rimini. L’Autorità, accompagnata dal Generale di Divisione Ivano Maccani, Comandante Regionale Emilia Romagna, è stata accolta presso la caserma del Comando Provinciale di Rimini, dal Comandante Provinciale, Colonnello Alessandro Coscarelli. Dopo gli onori militari, il Comandante Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale ha incontrato una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado in servizio nella provincia di Rimini, ai quali ha rivolto un indirizzo di saluto, manifestando il proprio plauso per l’impegno profuso nel territorio a tutela della sicurezza economico-finanziaria e per i risultati conseguiti nei diversificati ambiti operativi della missione istituzionale del Corpo.

Presenti all’incontro anche i delegati dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia delle Sezioni della provincia, a riprova del forte legame presente tra le Fiamme Gialle in servizio e in congedo. Successivamente, insieme ai Comandanti dei Reparti della provincia, l’Autorità ha assistito ad un briefing operativo, nel quale sono state illustrate alcune delle più significative attività di servizio svolte nel periodo più recente. Uno specifico focus ha riguardato le principali operazioni di servizio svolte dai Reparti dipendenti nel contrasto all’evasione fiscale, alla criminalità economico-finanziaria e alla tutela della spesa pubblica. A margine della visita ispettiva il Generale Cuneo, accompagnato dal Comandante Regionale e dal Comandante Provinciale, ha poi incontrato il Procuratore Capo della Repubblica di Rimini, Elisabetta Melotti.