Il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri in visita a Pennabilli

Nella giornata dimercoledi? 9il Colonnello Mario La Mura, comandante provinciale dei Carabinieri accompagnato dal Capitano Carmelo Carraffa, comandante della Compagnia di carabinieri di Novafeltria e dal Maresciallo Capo Andrea Barbizzi, comandante della Stazione dei carabinieri di Pennabilli sono stati accolti a Pennabilli, nella sede comunale di Piazza Montefeltro, dal Sindaco Mauro Giannini e dal Sindaco di Casteldelci Fabiano Tonielli. Nel rivolgere il saluto di benvenuto, il Sindaco Giannini ha sottolineato l’importanza del dialogo e del rapporto di collaborazione tra le due amministrazioni dell’Alta Valle e l’Arma dei Carabinieri nell’interesse delle due comunita? che condividono il presidio della stazione dei Carabinieri di Pennabilli. Nel corso del colloquio sono state affrontate le problematiche connesse alle peculiarita? delle aree montane, nello specifico la sicurezza dei territori e la viabilita? della strada Marecchiese. Sul secondo argomento, i carabinieri hanno condiviso con i Sindaci la necessita? di collegare i territori Montani, migliorando sensibilmente le condizioni di sicurezza e scorrevolezza della Strada. Particolare assenso e? stato espresso dal colonnello La Mura relativamente ai dispositivi di videosorveglianza installati dal Comune di Pennabilli nel territorio comunale, la cui utilita? e? gia? stata comprovata in alcune indagini risolte ed in corso, per la prevenzione di reati e per la pubblica sicurezza. Gli amministratori hanno ringraziato i Carabinieri per l’impegno profuso e la vicinanza ai cittadini, sottolineando l’impegno a consolidare il rapporto di collaborazione tra le due amministrazioni e le forze dell’ordine, a tutela delle collettivita?.