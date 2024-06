Il Comandante Provinciale della Finanza, colonnello Alessandro Coscarelli, premiato dal Capo dello Stato

Lunedì 24 giugno il nome di Rimini è rieccheggiato alla Festa della Guardia di Finanza tenutasi per la prima volta, in occasione del 250° Anniversario di Fondazione, nella splendida cornice di piazza di Siena a Roma presenziata, anch’essa per la prima volta, dal Presidente della Repubblica. Ma è stato un grossetano a portare il nome della capitale della costiera romagnola, in un ideale connubio tra il Tirreno e l'Adriatico. Il colonnello Alessandro Coscarelli Comandante Provinciale di Rimini, grossetano di nascita, infatti, insieme ad alcuni militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria è stato premiato personalmente dal Capo dello Stato, alla presenza dei vertici della Guardia di Finanza e delle massime cariche politiche, civili e militari del Paese, per l'operazione Steal Oil nel settore delle accise. L'operazione era stata coordinata dal Tenente Colonnello Roberto Russo, scomparso lo scorso novembre a Rimini, che è stato ricordato nel corso dell'importante cerimonia.