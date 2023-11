Il comandante regionale Emilia-Romagna della Guardia di Finanza in visita al Reparto Aeronavale

Il comandante regionale Emilia-Romagna della Guardia di Finanza, generale di divisione Ivano Maccani, si è recato in visita ispettiva presso la Reparto Operativo Aeronavale di Rimini nella giornata di martedì. Accolto dal comandante del R.O.AN., colonnello Fulvio Furia, il generale Maccani ha incontrato una rappresentanza delle Fiamme Gialle in servizio presso i reparti del comparto aeronavale del corpo operanti in regione, costituiti dalla Stazione Navale di Rimini, dalla Sezione Aerea di Rimini e dalla Sezione Operativa Navale di Marina di Ravenna. Dopo aver acquisito informazioni sullo stato delle principali attività in corso, si è soffermato, sullo svolgimento delle funzioni esclusive affidate alla Guardia di Finanza, quale unica forza di polizia operante sul mare per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed il contrasto alle attività illecite a difesa dell’economia legale. Una particolare attenzione è stata rivolta, altresì, alle numerose attività di soccorso, svolte in concorso al sistema di protezione civile nazionale, che ha visto particolarmente impegnate le unità specializzate, aeree e sommozzatori del ROAN della Guardia di Finanza di Rimini, nel corso degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito l’Emilia-Romagna e, più recentemente, la Toscana. Il generale Maccani, infine, preso atto dell’ottimo stato di efficienza della flotta del corpo, ha espresso il proprio compiacimento per il lavoro svolto.