Il comando dei Vigili del Fuoco smentisce le voci sulla mancata apertura del distaccamento di Bellaria

L'allarme era partito da Bruno Rigoni segretario provinciale del Conapo, sindacato autonomo Vigili del fuoco, che paventava come a causa della carenza del personale quest'anno non ci sarebbero state le risorse per aprire il distaccamento stagionale del 115 di Bellaria – Igea Marina. Un timore smentito, a stretto giro di posta, dal comandante provinciale Piergiacomo Cancelliere il quale ha voluto "rassicurare la cittadinanza che il presidio stagionale sarà, anche quest’anno, regolarmente operativo dal 15 giugno sino al 31 agosto. Per consentire l’apertura del presidio stagionale il Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini ha regolarmente chiesto ed ottenuto dalla Direzione Regionale Emilia-Romagna e dagli uffici centrali le risorse economiche e di personale per garantire, secondo le consuete e consolidate modalità, l'operatività del presidio. Nella stagione estiva, che vede un incremento sostanziale di presenze turistiche e di popolazione non residente sul territorio, il presidio dei Vigili del Fuoco contribuirà a garantire una risposta più rapida alle chiamate di soccorso ed un servizio più efficiente per i cittadini".