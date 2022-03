Il commissario Montalbano da giovane fu un calciatore del Rimini. Luca Zingaretti si racconta in tv

Il commissario Salvo Montalbano, al secolo Luca Zingaretti, lo ha promesso in diretta tv. “Tornerò volentieri a Rimini”. Lo ha detto durante la trasmissione “Che tempo che fa”, da Fabio Fazio, dopo un collegamento con il direttore generale del Rimini Calcio Franco Peroni. Prima di iniziare la carriera nel mondo del cinema, della recitazione e dello spettacolo Luca Zingaretti aveva infatti intrapreso la strada del calciatore. E da ragazzino, quando aveva 17 anni, per un periodo approdò nella squadra Primavera del Rimini. Era il 1978 e in Romagna Luca Zingaretti rimase per pochi mesi, fece tutta la preparazione e anche esordio con la maglia del Rimini. Poi la sua strada ha preso un’altra piega. Al Commissario Montalbano è stato dedicato un post anche sulla pagina social della Città di Rimini: “Ti aspettiamo a braccia aperte”.