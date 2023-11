Il Comune di Bellaria Igea Marina è il primo in provincia a istituire il garante delle persone

Vigilare sulla legge vigente in materia di tutela degli anziani, raccogliere eventuali segnalazioni in merito, assumere iniziative volte ad assicurare servizi di qualità a favore della terza età, svolgere funzioni di sostegno e tutoraggio: sono alcune delle prerogative chiave del Garante dei diritti delle persone anziane, figura recentemente istituita dall’Amministrazione Comunale con apposito provvedimento di Giunta. Proprio nella giornata di ieri, è avvenuto l’atto di nomina formale, con il Sindaco Filippo Giorgetti che ha ricevuto presso la residenza comunale colui che è stato individuato allo scopo, ossia Mauro Aluigi. Da anni impegnato nel mondo del terzo settore, il sig. Aluigi è presidente di una realtà apprezzata qual è ADA – Associazione per i diritti degli anziani di Rimini, organizzazione di volontariato costituita nel 2020. Un soggetto molto attivo, le cui strutture territoriali sono sorte autonomamente anche in collaborazione con i referenti di Uil pensionati: obiettivo, rispondere alle esigenze di vario tipo delle persone anziane con cui essi venivano a contatto. Un’associazione che già la scorsa primavera ha avviato una preziosa sinergia con il Comune di Bellaria Igea Marina, curando con cadenza settimanale lo “Sportello di aiuto digitale” a favore della terza età.



Alla presenza anche di Giuseppina Morolli, Segretaria generale della camera sindacale territoriale Uil della provincia di Rimini, e del dirigente comunale Ivan Cecchini, si è tenuto un ideale taglio del nastro su una figura, il Garante per i diritti delle persone anziane, che il Comune di Bellaria Igea Marina ha istituito per primo a livello provinciale e tra i primissimi a livello nazionale, come fatto ad esempio da città quali Torino, Roma, Genova e Firenze. Una funzione che il sig. Aluigi ricoprirà a titolo gratuito sino al 31 dicembre 2024.



“Un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto e che trae origine da una proposta approvata all'unanimità in Consiglio Comunale. Un nuovo segnale di attenzione verso le fasce più fragili, in particolare quei nonni e quella terza età nei cui diritti e nella cui qualità di vita si misurano, ne siamo convinti, lo spessore di una comunità e l’efficienza dei servizi erogati da una pubblica amministrazione. Nonni che sono pilastri per la nostra coesione sociale, colonne portanti per tante famiglie anche nel tempo dedicato alla cura e all’educazione dei nipoti", sottolinea il Sindaco Giorgetti.



Tornando allo Sportello di aiuto digitale, si ricorda quanto esso sia un servizio importante, fornendo supporto nell’utilizzo di piattaforme e strumenti digitali ormai fondamentali anche per gli anziani: come ad esempio lo SPID o le funzionalità del fascicolo sanitario. Lo sportello è costituito dalla disponibilità in presenza di un consulente ADA presso l’Ufficio Relazioni per il Pubblico di piazza del Popolo, il quale riceve tutti i mercoledì dalle 9.00 alle 12.00; un servizio per il quale è consigliata la prenotazione telefonica chiamando il 329.6844333.