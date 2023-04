Il Comune di Cattolica studia con Geat il piano di pulizie del nuovo lungomare

Sopralluogo lunedì mattina sul nuovo lungomare di Cattolica per la Sindaca Franca Foronchi e l'Assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Uguccioni. L'occasione per incontrare il presidente Geat, Fabio Galli, ed i dipendenti della società che si occuperanno per i prossimi tre anni della cura e pulizia del rinnovato fronte mare, così come stabilito durante l'ultimo Consiglio Comunale. In particolare gli Amministratori hanno potuto constatarne le modalità operative. Il servizio sul lungomare avrà una frequenza giornaliera diurna di sei giorni su sette. Gli operatori saranno dotati di un veicolo elettrico il cui cassone, suddiviso a metà, riesce a contenere gli attrezzi da giardinaggio, per la manutenzione delle aree verdi, ed una lancia idropulitrice.

Palazzo Mancini ha destinato circa 50mila euro all’anno per il solo tratto del lungomare per la pulizia della pavimentazione chiara. Oltre ai lavaggi gli operatori Geat si occuperanno anche della raccolta delle cartacce e delle deiezioni canine, per le quali l'Amministrazione confida in proprietari dei cani più educati e responsabili, mentre rimane in capo ad Hera il lavaggio stradale, la raccolta dei rifiuti e lo svuotamento dei cestini. Geat gestirà anche il coordinamento tecnico delle squadre sul campo. La Sindaca e l'Assessore hanno quindi augurato buon lavoro agli operatori che garantiranno il necessario decoro al nuovo lungomare cattolichino.