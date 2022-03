Il Comune di Coriano accanto alla Podistica Cerasolo per il 38° Giro del castello

Da sempre i valori dello sport costituiscono per l’Amministrazione comunale di Coriano una priorità. Lo sport come simbolo di unione, come veicolo per coinvolgere la collettività, come espressione della volontà di reagire anche e soprattutto in questo momento. La massiccia partecipazione (circa 500 atleti) alla 38esima edizione del “Giro del Castello”. Gara podistica che so è tenuta a Coriano domenica scorsa sotto l’organizzazione della Podistica Cerasolo, ne è stata un’ulteriore conferma. Alla presenza del sindaco Domenica Spinelli, del vicesindaco Gianluca Ugolini e del consigliere delegato allo Sport, Gianluca Fabbri, favorita dalla bella giornata di sole è andata in archivio un’edizione sicuramente positiva.

“Da sempre – ha commentato il sindaco Spinelli – abbiamo concesso il patrocinio del Comune ad iniziative del territorio che ci sono state proposte e anche stavolta abbiamo aderito con entusiasmo al progetto della Podistica Cerasolo pervenuto da Luigi Gnoli. Un progetto che ha riconfermato quanto siano importanti a Coriano i principi della disciplina sportiva intesa anche come reazione per una ripartenza della società. Da parte nostra, oltreché agli organizzatori, vanno i ringraziamenti a tutti gli sponsor che hanno permesso la realizzazione della gara e che sempre con generosità si schierano al fianco delle associazioni sportive locali. Una conferma di quanto l’unione e la collaborazione in un territorio come il nostro possono rivelarsi determinanti”.