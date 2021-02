Il Comune di Coriano appalta i lavori per il cimitero di Passano e il marciapiede di collegamento

Sono stati appaltati 2 importanti interventi sul territorio del comune di Coriano: l’ampliamento del cimitero della frazione di Passano e la realizzazione del nuovo tratto di marciapiede di collegamento tra Passano e Coriano capoluogo. Nel cimitero verranno realizzati 100 nuovi loculi per un investimento complessivo di 208.430,10 euro i lavori cominceranno ad inizio primavera ed avranno una durata di 150 giorni. Anche per il marciapiede, che unisce la frazione di Passano a Coriano Capoluogo e si snoda lungo la provinciale 31, i lavori inizieranno a primavera e si concluderanno in 150 giorni. Per questo intervento l’investimento ammonta a 240’000,00 euro. “Nonostante la pandemia - ha dichiarato il sindaco Domenica Spinelli - gli investimenti in opere continuano. Ringrazio gli uffici che tra quarantene,smart working e difficoltà raggiungono gli obiettivi fissati dalla giunta. Coriano non si è mai fermato e soprattutto ora continuerà nella direzione di investire in lavori utili alla città”.