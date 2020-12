Il comune di Coriano finisce nel mirino dei vandali

In questi giorni il Comune di Coriano è stato oggetto di atti vandalici che hanno arrecato danni e grande preoccupazione per tutta la comunità. Nella serata di venerdì scorso, un’auto in dotazione della Polizia Locale è stata danneggiata da ignoti che hanno sfondando il lunotto posteriore senza nessuna apparente motivazione. A questo già grave episodio si aggiunge il rogo volontario di una panchina nel Parco dei Cerchi di Coriano, rinvenuta nella mattina di domenica. La panchina da prima sradicata è stata cosparsa di liquido infiammabile e data alle fiamme anche questa volta inspiegabilmente.

Sono state inoltre danneggiate 2 auto di proprietà dell’ente, parcheggiate in via Lavatoio. Alla prima con apertura forzata è stato danneggiato il cruscotto e l’impianto elettrico, alla seconda invece è stato rotto il tergicristallo posteriore, appena sostituito. A seguito delle denunce presentate sono in corso le indagini. “Non nascondo la nostra preoccupazione per questi episodi - ha commentato il sindaco, Domenica Spinelli - e nell’attesa che vengano individuati i responsabili dell’accaduto invito tutti i cittadini a prestare la massima attenzione a episodi sospetti e a confrontarsi con le Forze dell’Ordine al fine di punire i colpevoli. Solo la massima collaborazione di tutti può essere il deterrente contro queste deprecabili azioni".