Il Comune di Poggio-Torriana approva il Documento Unico di Programmazione

Il 23 novembre si sono svolti i lavori, in presenza, presso la Sala Consigliare del Municipio di Torriana, del Consiglio Comunale di Poggio Torriana. Quello di ieri sera è stato un Consiglio con un nutrito Odg con importanti deliberazioni trattate, oltre ad apportare le ultime variazioni al bilancio in corso, ha approvato il Documento Unico di Programmazione. Il DUP è il principale strumento di programmazione del Comune che indica la strategia dello stesso nella gestione dei servizi pubblici locali e definisce nel dettaglio gli obiettivi della gestione nei quali si declinano le politiche, i programmi ed i progetti dell'ente. Vista l'importanza della delibera non sono mancati momenti di confronto e richieste di chiarimenti da parte dei Consiglieri nei confronti dei componenti della Giunta.

Il testo completo del DUP è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet del Comune di Poggio Torriana affinché tutti i cittadini e le cittadine possano essere informati, si creano in questo modo i presupposti per una partecipazione attiva di tutti alla dimensione pubblica locale. Alcuni consiglieri e alcune consigliere hanno indossato un capo arancione, aderendo alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere "Orange the world" promossa a livello mondiale dalle Nazioni Unite in occasione della giornata del 25 Novembre. I lavori consiliari si sono conclusi con un sentito dibattito e la successica approvazione della mozione presentata dalla Consigliera Francesca Macchitella avente ad oggetto: "Mozione riguardante le manifestazioni non autorizzate dei no Green Pass di sabato 9 ottobre e la devastazione della sede nazionale della CGIL a Roma".