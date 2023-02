Il Comune di Riccione aderisce all’iniziativa “Una luce per l’Ucraina”

Ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina Riccione si stringe al popolo ucraino e alla comunità ucraina presente in città.

Fino a domenica sera il Palazzo del Turismo si illumina del colore del cielo e del grano in segno di solidarietà per chiedere la cessazione di questa guerra e di tutte le guerre nel mondo. Il Comune di Riccione ha aderito all’iniziativa “Una luce per l’Ucraina” promossa dai Radicali di Rimini illuminando il palazzo di piazzale Ceccarini per solidarietà a chi da un anno resiste per difendere la patria, alle vittime di questa guerra e a chi è scappato per cercare un futuro di pace.