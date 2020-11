Il Comune di Riccione attiva lo sportello Spid per l'identità digitale

Da giovedì sono attivi gli sportelli Spid presso il Comune di Riccione. SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette ai cittadini di accedere a numerosi servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone. Dal 28 febbraio 2021 l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta d'identità elettronica italiana) diventeranno le sole credenziali per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione. La novità riguarda tutte le amministrazioni: quella nazionale, quelle territoriali, gli enti pubblici, le agenzie. Resta ferma l’utilizzabilità delle altre credenziali fino alla data di naturale scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Gli Sportelli SPID presso il Comune di Riccione per completare la procedura di riconoscimento de visu saranno attivi (previo appuntamento telefonico) da oggi giovedì 12 novembre 2020.

E' importante ricordare ai cittadini che per completare la procedura di riconoscimento de visu in Comune dovranno prima aver completato la modulistica e la preparazione dei materiali necessari visionabili sul sito https://www.comune.riccione.rn.it/servizionline/spid#A2.