Il Comune organizza un incontro pubblico per fare il punto sull’avanzamento dei cantieri sulla Statale 16

Si appresta a entrare nel vivo la seconda fase delle opere per il superamento dei ‘buchi neri’ della Statale 16. Per illustrare le varie fasi e fare il punto sugli interventi e le conseguenti modifiche alla viabilità, si terrà mercoledì 25 gennaio, alle ore 20.30, presso le scuole Bertola (via Euterpe 16) un incontro pubblico. Saranno presenti il responsabile del procedimento di Autostrade per l’Italia Ing. David Giorgetti, il sindaco Jamil Sadegholvaad, gli assessori Roberta Frisoni e Mattia Morolli, il dirigente infrastrutture e qualità ambientale Alberto Dellavalle e il dirigente del settore mobilità Carlo Michelacci. L’incontro pubblico fa seguito ai vari momenti di confronto con i cittadini che si sono già svolti nei mesi scorsi e sarà seguito da un altro imminente incontro nella zona di via Metauro che verrà convocato nei prossimi giorni.