Il Comune potenzia gli aiuti per i più fragili: pacchi viveri e kit di emergenza

Con l'emergenza sanitaria crescono, anche a Rimini, i bisogni delle persone in difficoltà. Così, oltre a tenere attivi dormitori e mense, in città con 400.000 euro, il Comune si occupa anche della distribuzione di pacchi viveri, kit di emergenza (con mascherine e igienizzanti) e attrezzature per potenziare l'accoglienza. Sono sempre operativi sia le mense che i dormitori, compresi i servizi docce, spiega l'amministrazione. Le mense sono quelle Caritas e di Sant'Antonio, che si sono attrezzate per continuare il servizio nel rispetto delle norme sanitarie per il contrasto al Covid, con porzioni monouso e distanziamenti. Stesso discorso per il servizio docce, che rimane aperto per due giorni a settimana. I dormitori per l'accoglienza dei senza fissa dimora ospitano circa 50 persone tra dell'Associazione Papa Giovanni XXIII e da Rumori sinistri. E rimane aperto l'Albergo sociale, nato per ospitare per un periodo transitorio persone in situazione di disagio abitativo emergenziale (ora neospita 6). I pacchi viveri sono 450, in parte già distribuiti e in parte in consegna, mentre sono più di 600 i kit di emergenza, con beni di prima necessità e più di mille quelli per igiene personale. Sono arrivate poi coperte, brandine, sacchi a pelo. "Non è possibile pensare di gestire periodi straordinari con servizi e strutture ordinarie- commenta Gloria Lisi, assessore comunale alla protezione sociale- La gestione delle emergenze, per definizione, richiede approcci diversi, in grado di intervenire con maggiore dinamismo e velocità". La pandemia, aggiunge, ha aumentato i bisogni sociali, rendendoli più trasversali e abbiamo il dovere di essere pronti per affrontare queste nuove esigenze e farci trovare pronti per il difficile periodo che stiamo vivendo e per quelli che potrebbero arrivare".

