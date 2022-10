Il Comune progetta un nuovo edificio per gli uffici: ridisegnerà lo skyline della città

Un nuovo edificio che spiccherà nello skyline di Rimini, si troverà nella zona della stazione, metterà insieme risparmio di affitti e rigenerazione urbana, sarà energicamente autosufficiente e, se possibile, l'energia che "avanzerà" verrà messa a disposizione della collettività. Sono alcune delle caratteristiche del nuovo edificio del Comune di Rimini, le cui linee di indirizzo sono state presentate ieri alla giunta. Tra queste, il fatto che il nuovo hub ospiterà 900 dipendenti e 500 utenti, avrà un parcheggio multipiano da oltre mille posti, porterà a una razionalizzazione delle sedi e a risolvere gli attuali problemi. Cioè edifici datati che richiedono significativi interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale e strutture energivore. L'aumento del prezzo dei combustibili, infatti, si sottolinea dal Comune, "ha accelerato una riflessione già avviata da tempo sulla opportunità di concentrare in un unico edificio, moderno ed efficiente, buona parte degli uffici comunali amministrativi e tecnici". Il progetto, poi va nella direzione della cosidetta "ricucitura" tra il centro storico della città e la marina, separate dalla presenza della ferrovia. Nell'area una piazza e spazi per le attività culturali, sociali e relazionali permetteranno di "far vivere" la zona anche oltre gli orari di servizio degli uffici. Non ultimi ci saranno i risparmi sulla spesa corrente (ad esempio non rinnovando alcuni contratti di locali per uffici e archivi), la riorganizzazione in modo più moderno ed efficiente degli spazi, una più funzionale risposta alle esigenze dei cittadini, che potranno recarsi un unico edificio. Inoltre, si fa notare, la nuova sede sarà, "dal punto di vista dell'utilizzo della tecnologia, anche l'hub efficace con cui le varie sedi decentrate avranno una migliore capacità di relazione, connessione, dialogo tra settori differenti".

Nelle linee di indirizzo c'è poi il capitolo parcheggi: assieme al nuovo edificio si prevedono infatti parcheggi multipiano. Le strutture si affiancheranno a quelle che ci sono già oggi nelle vicinanze della stazione e dell'area di Marina Centro a mare della ferrovia e potranno essere usate dai cittadini e dagli ospiti delle strutture ricettive. Ci dovrà essere spazio anche per gli autobus. L'area individuata per il nuovo Comune è di proprietà di Sistemi Urbani, società controllata da Ferrovie dello Stato, con cui il Comune ha già stipulato un protocollo di intesa per la valorizzazione dell'area della stazione.