Il Comune rientra in possesso dello stadio del baseball

Il rilascio dell’immobile e il recupero della sua disponibilità sono avvenuti legittimamente nonostante l’opposizione del gestore. Il passaggio odierno consente ora il rapido completamento dei lavori di riqualificazione in corso all’impianto di via Monaco, oggetto di una serie di opere di ristrutturazione in carico ad Anthea che interesseranno sia i locali interni sia la facciata. Al termine dei lavori, previsto entro la fine della primavera, sarà dunque possibile riconsegnare il diamante alle società di baseball riminesi, che potranno tornare ad allenarsi e a disputare le partite di campionato nel riqualificato stadio dei Pirati.