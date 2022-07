Il console generale cinese ricevuto in Prefettura

Si è tenuto all’insegna della cordialità e del reciproco interesse per le tematiche che coinvolgono la comunità cinese presente nella provincia di Rimini, l’incontro tra il Prefetto Giuseppe Forlenza ed il Console Generale della Repubblica Popolare Cinese Kan Liu. Il Prefetto ha manifestato l’apprezzamento per la volitiva ed operosa comunità cinese che sul territorio provinciale registra una consistente presenza di ben 2.362 persone (dati Istat censimento permanente popolazione gennaio 2021) che rappresentano il 6,1% degli stranieri in questa area geografica (percentuale di mezzo punto superiore a quella regionale che è del 5,6%).

Con ben 1.447 unità è Rimini la città della provincia che registra il maggior numero di cinesi, seguita a notevole distanza da Santarcangelo di Romagna (304) e da Riccione (229), mentre presenze a doppia cifra si registrano anche nei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Coriano, Verucchio, Cattolica, San Clemente, Misano Adriatico, Morciano di Romagna e Poggio Torriana. Poche unità vivono anche nei Comuni di San Giovanni in Marignano, Novafeltria, Pennabilli, Montescudo-Montecolombo, Mondaino, Gemmano, Sant’Agata Feltria e Montefiore Conca, portando a ben 19 – su 27 – i Comuni della provincia con almeno una presenza proveniente dalla Repubblica Popolare Cinese. Il Prefetto ha evidenziato le buone relazioni che la comunità cinese mantiene con la popolazione locale e ha altresì assicurato ogni consentita attenzione nei confronti di coloro che soggiornano e lavorano nel rispetto delle norme vigenti, a tutela della sicurezza di tutti.

Il Console Generale, nel ringraziare per l’ospitalità e nell’auspicare nuove opportunità di incontro, ha espresso sentimenti di massima considerazione nei confronti dell’Italia in generale ed ha manifestato l’apprezzamento anche per le bellezze di Rimini e della riviera, certamente tra le realtà più belle tra quelle visitate nella pur ampia giurisdizione che gli è affidata (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna).