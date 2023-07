Il continuo via vai incastra il pusher, arrestato dalla Municipale

Si è conclusa con l'arresto di un albanese 25enne l'operazione della Polizia Locale di Rimini con gli agenti che, già da alcuni giorni, avevano messo nel mirino lo straniero sospettato di essere uno spacciatore. Il pusher, residente in una pensione nella zona di via Praga, era stato segnalato in quanto aveva movimenti strani e incontri frequenti con diverse persone, confermati dai pedinamenti degli uomini in abiti civili della Polizia Locale. Le attività di controllo si sono concluse lunedì pomeriggio, quando gli agenti hanno deciso di intervenire bussando alla camera dell’hotel in cui l’uomo era alloggiato, per una semplice identificazione personale. Un controllo dei documenti durante il quale il personale della Polizia Locale ha notato, sulla scrivania della camera, la presenza di sostanze stupefacente e un bilancino di precisione.

Da li è scattata la perquisizione della camera, disposta dal Pubblico Ministero da cui è emerso il rinvenimento di 11 grammi di cocaina - già suddivisa e preparata in dosi pronte alla vendita - un pezzetto intero di sostanza stupefacente del tipo hashish di 5,30 grammi, oltre al bilancino di precisione e tutto il materiale per il confezionamento e la preparazione delle dosi. Materiale sottoposto a sequestro a cui si è aggiunta anche la somma di 460 euro rinvenuta nella camera e ritenuta provento dell’attività di spaccio. Arrestato e portato al comando, è risultato irregolare in Italia e nella mattinata di martedì è stato processato per direttissima.