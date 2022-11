Il cordoglio dell'Amministrazione comunale di Rimini per la scomparsa di Alfredo Arcangeli

L’Amministrazione comunale si associa al dolore dei familiari e dei tanti che gli hanno voluto bene, per la scomparsa di Alfredo Arcangeli, ex dirigente del PCI, consigliere comunale in diverse legislature e assessore per il Comune di Rimini dal 1983 al 1986, Sindaco del Comune di Torriana dal 1991 al 1999. Alfredo Arcangeli ha saputo interpretare come pochi altri lo spirito della politica al servizio del bene comune, rappresentando sempre con trasparenza e genuina lealtà tutti i cittadini, in ogni veste di rappresentante pubblico. In Consiglio Comunale dal 1963 al 1968, poi Segretario della Camera del Lavoro di Rimini. Alla direzione della CGIL riminese sino maggio 1980.

Nel 1980 ancora in Consiglio Comunale, fino al 1983 quando è entrato a far parte della Giunta presieduta dal Sindaco Massimo Conti, fino al 1986. Poi Presidente dell’AUSL 40 Rimini Nord e quindi Sindaco del Comune di Torriana per 8 anni, dal 1991 al 1999 e successivamente consigliere nella stessa amministrazione fino al 2004.

“Ho un ricordo personale di Alfredo Arcangeli - dichiara il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad-. Una persona spontanea, gioviale, appassionata della politica vicina alle persone. Un uomo sempre attento all'impegno quotidiano, alla condivisione del bene comune, soprattutto nei confronti dei giovani verso i quali nutriva affetto e senso di responsabilità. Una figura umana e politica che ha dato tanto al suo territorio e che resterà esempio. Alla famiglia di Alfredo Arcangeli il mio abbraccio più sentito e la vicinanza di questa Amministrazione.”