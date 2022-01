Il Covid blocca gli incontri tra l'amministrazione e la cittadinanza

Sono trascorsi i primi cento giorni dall’insediamento dell’ Amministrazione Comunale di Montescudo-Monte Colombo che, per rispettare gli impegni assunti con i cittadini, stava predisponendo il calendario degli incontri con la cittadinanza nelle dieci frazioni del Comune ma l'epidemia di Coronavirus ha imposto lo stop agli appuntamenti. "Lo scopo - spiegano dal municipio - è quello di un confronto con la cittadinanza per comunicare gli interventi più urgenti già assunti dall’inizio del mandato, illustrare le Linee Programmatiche 2021-2026 approvate dal Consiglio Comunale il 29 dicembre, ed ascoltare la voce e le proposte dei cittadini. Purtroppo, con il perdurare ed il peggiorare della difficile situazione sanitaria, onde evitare possibili problemi organizzativi ed una scarsa affluenza, siamo costretti a rinviare a data da destinarsi la convocazione degli incontri. Auspicando che si possa presto superare la fase della pandemia in atto, teniamo a precisare che si tratta solo di un rinvio. Vogliamo assicurare la popolazione che nel frattempo continueremo a lavorare per rendere efficiente ed efficace l’azione di governo per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo proposti".