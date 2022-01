Il Covid mette ko la banda di Rimini, annullato il concerto della Befana

A causa della diffusione del contagio da Covid che ha costretto alla quarantena e alla rinuncia alcuni musicisti, salta il tradizionale concerto della Banda città di Rimini, in programma alle 17.30 de l 6 gennaio. Nei prossimi giorni, si legge in una nota, sarà comunicata la nuova data dello spettacolo. Rimane invece invariato il programma per quanto riguarda l'esibizione della Banda giovanile città di Rimini, prevista per le 15 di domani al Teatro 'Galli'. L'ingresso all'evento è gratuito, ma per rispettare le normative anti-Covid gli ingressi devono essere prenotati con anticipo inviando un messaggio Whatsapp al 331-6468363 e indicando che si intende partecipare al concerto della Banda giovanile, nome e cognome di una persona di riferimento, un numero di telefono di riferimento e il numero totale di persone per cui prenotare l'ingresso (è possibile prenotare per un massimo di 4 persone).