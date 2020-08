Il credito nella crisi, un incontro per fare luce sul difficile momento economico

Federconsumatori, Fisac e Nidil Cgil Rimini e Banca etica Rimini organizzano l'incontro "Il credito nella crisi", mercoledì 5 agosto alle 17.30 negli spazi della Colonia Bolognese (Viale Principe di Piemonte 58/62 a Rimini). Interverranno Enrico Moretti per Federconsumatori, Claudio Sbenaglia e Claudia Albarani (Fisac Cgil Rimini – sindacato bancari), Nazzareno Gabrielli (Banca Etica), modera Alessandra Gori (Nidil Cgil Rimini – sindacato lavoratori/ci atipici).

Gli organzzatori evidenziano come "La crisi 2008 aveva origine finanziaria, coinvolgendo direttamente il sistema

bancario e finanziario individuato quale problema e come tale da riformare. L’epidemia Covid 2019 coinvolge direttamente il sistema economico – produttivo, con la necessità di interventi di natura pubblica e privata. Interventi necessari al fine di evitare strutturali fenomeni recessivi che, inevitabilmente, avrebbero ricadute negative in particolare sulle fasce più deboli del nostro Paese. Sono sufficienti gli interventi fin qui adottati delle istituzioni, comunitarie e nazionali, a sostegno del sistema economico produttivo e sociale e che spesso hanno interessato le banche, quale veicolo di sostegno per imprese, lavoratori, famiglie e consumatori in forte difficoltà?.

Un interrogativo su cui si confronteranno e cercheranno di dare risposta i relatori.