Il database delle forze dell'ordine non aggiornato gli costa la confisca dell'auto

Una vicenda kafkiana quella in cui è rimasto invischiato un cittadino ucraino di 45 anni che, a causa dei database delle forze dell'ordine non aggiornati, si è visto sequestrare ai fini della confisca il proprio Mercedes ML e solo in extremis è riuscito ad evitare che finisse all'asta. Tutto inizia nella primavera del 2022 quando, lo straniero, era stato fermato dalle forze dell'ordine mentre era al volante della sua auto e risultato positivo all'etilometro tanto da far scattare la denuncia penale e il sequestro del veicolo. Finito a processo e difeso dall'avvocato Stefano Caroli, il gip aveva disposto nei suoi confronti i lavori socialmente utili e al termine di questi aveva dichiarato estinto il reato disponendo anche la revoca del sequestro. Tutto sembrava essere andato per il meglio ma, alla fine di gennaio di quest'anno, il 45enne era incappato in un nuovo controllo stradale da parte dei carabinieri di Riccione.

Al momento di inserire i dati del veicolo nel database delle forze dell'ordine era scattato immediatamente un alert: il Mercedes risultava sottoposto a fermo, in quanto pendeva ancora il provvedimento di sequestro, e l'ucraino si era visto così affibbiare un verbale per la guida di un mezzo sequestrato con una maxi multa che va dai 1.984 ai 7.937 euro. Oltre a questo, in quella occasione era stato chiamato il carro attrezzi che aveva provveduto a rimuovere il veicolo e trasportarlo presso il deposito giudiziario per la vendita all'asta col malcapitato che avrebbe anche dovuto pagare tutte le spese.

L'ucraino si è così dovuto nuovamente rivolgere all'avvocato Caroli che, davanti al Giudice di Pace, ha chiesto e ottenuto la sospensione del procedimento evidenziando come ci sia stato un difetto di comunicazione tra la Prefettura e le forze dell'ordine con la prima che non avrebbe aggiornato in maniera tempestiva l'annullamento del primo procedimento di confisca. Toccherà adesso alla magistratura annullare anche il secondo verbale e decidere se risarcire il 45enne delle spese del deposito giudiziario.