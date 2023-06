Il déjeuner sur l'herbe al Grand Hotel dà il via alla seconda giornata di Al Mèni

È un pasto immerso nella natura, che consente di apprezzare il contesto e di vivere un momento di convivialità. E’ il pic nic e oggi, 18 giugno, si celebra proprio la giornata internazionale del picnic, che intende promuovere il valore sociale del pasto sull’erba e all’aria aperta. E quale giornata migliore per inserire nel programma della decima edizione di Al Mèni, il circo dei sapori ideato da Massimo Bottura, insieme a CheftoChef emiliaromagnacuochi, Slow Food Emilia Romagna e al Comune di Rimini, il déjeuner sur l'herbe, nei giardini del Grand Hotel.

E’ stato lo speciale pic nic sull’erba cura di Claudio di Bernardo, chef del Grand Hotel e con Roberto Rinaldini, maestro di pasticceria a dare il via alla seconda giornata di Al Meni. Mentre nel tendone del circo le persone si sono ritrovate per assaggiare le proposte degli chef internazionali che Massimo Bottura ha chiamato a raccolta a Rimini, per raccontare attraverso le loro creazioni i sapori dell’Emilia Romagna interpretati dalla creatività dei giovani talenti della cucina. Apprezzate anche le proposte dei punti street food gourmet con il meglio della produzione artigiana nella rotonda di piazzale Fellini, così come in tanti hanno curiosato tra i banchi del mercato dei produttori di eccellenza, allestito nei giardini di piazzale Fellini accanto a Matrioska.