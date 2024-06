Il deposito della droga al confine tra Italia e San Marino, arrestato con oltre 4 chili di stupefacente

E' di oltre 4 chili l'ammontare dello stupefacente sequestrato dalla Squadra Mobile della Questura di Rimini che, al termine di una serie di indagini, ha arrestato un 35enne con l'accusa di essere al centro di un vasto traffico di hashish e marijuana il cui deposito era al confine tra Italia e San Marino. L'uomo era finito nel mirino degli inquirenti che lo sospettavano di gestire la vendita all'ingrosso destinata a rifornire tutta la provincia e le zone limitrofe con una serie di consegne mirate ad alimentare il mercato al dettaglio. Pedinato per diversi giorni, lo scorso 29 maggio il personale della Polizia di Stato era riuscito ad individuare il magazzino dove era custodito lo stupefacente e nel corso dell'appostamento gli agenti avevano notato il 35enne che entrava ed usciva dalla sua abitazione come se stesse aspettando qualcuno.

E' così scattato il blitz e la perquisizione della casa ha permesso di trovare 3,6 chili di hashish suddivisi in 67 panetti, 550 grammi di marijuana suddivisi in 9 involucri, 4 grammi di cocaina, tutto il kit per confezionare e pesare le dosi e 850 euro in contanti. Il tutto è costato all'uomo, già noto alle forze dell'ordine, le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Comparso davanti al gip per la convalida, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.