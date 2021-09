Il digitale è di strada, si chiude il tour: "Conoscere per saper investire nel futuro"

Domenica sulla sabbia di Rimini si è chiuso con un aperitivo e con la partecipazione di tanti bagnanti il tour “Il Digitale è di strada”, evento ambulante che porta la conoscenza del web nelle piazze, sulle spiagge e al grande pubblico. Il dialogo tra esperti e partecipanti, sia dal vivo che connessi in streaming, ha portato a tante riflessioni, ad esempio sulle nuove professioni che emergono dallo sviluppo tecnologico – ne ha parlato lo youtuber Michele Capuozzo – e sulle prospettive di crescita future dell’economia digitale e robotica – insieme a BitChain Rimini.

In parallelo ai panel, i bambini hanno potuto prendere parte alla realizzazione dell’opera d’arte collettiva "L’Albero delle Identità", con l’aiuto di esperti del Learn Art Coaching di Happy Coaching & Counseling, creando con le proprie mani elementi che verranno poi esposti in un unico pezzo a Roma, imparando attraverso la guida dei coach l’importanza della sostenibilità e della cittadinanza attiva in un laboratorio intenso e divertente. Decine di bagnanti si sono fermati a guardare meravigliati il funzionamento della stampante 3D dell'associazione MakeRN con Luca Berardi e ad ascoltare le infinite potenzialità di strumenti simili che possono impattare significativamente sulla vita di tutti; molti i curiosi che hanno partecipato alle discussioni sulla sicurezza e sulla protezione dei dati sensibili: si è parlato di temi complessi con informalità e scambio continuo.

“Una grande occasione per abbattere pregiudizi, divulgare conoscenze e condividerle con chi è ancora distante da queste tematiche”, ha detto il Presidente dell’associazione Il Digitale è di Strada, Alessandro Ghiani di Roma. “Il nostro paese ha accusato il colpo della pandemia e arriveranno ingenti risorse per la ripartenza. Ma per essere in grado di allocare gli investimenti e capitalizzare nel futuro, bisogna conoscere, è intervenuto l’Assessore alla Scuola e politiche educative Mattia Morolli, dichiarando che - sono proprio incontri come quello del Digitale è di strada a favorire la creazione di rete di conoscenze necessarie per lo sviluppo. Rimini è una città dinamica e in costante cambiamento che risponde al progresso e vi prende parte attivamente”.