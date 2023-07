Il Direttore Marittimo dell’Emilia Romagna in visita agli uffici marittimi di Bellaria, Riccione e Cattolica

Nella giornata di ieri, il Direttore Marittimo dell’Emilia Romagna e Capo del Compartimento Marittimo di Ravenna, Capitano di Vascello Michele Maltese, ha fatto visita agli uffici marittimi di Bellaria, Riccione Cattolica e Cesenatico, rientranti nella giurisdizione della

Capitaneria di Porto di Rimini. Nel corso della visita il Comandante Maltese, destinato al Comando Regionale di Ravenna dallo scorso mese di maggio, ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto dal personale, sottolineando l’importanza fondamentale del capitale umano per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Corpo delle Capitanerie di porto/Guardia Costiera. Ha rivolto espressioni di ringraziamento soprattutto per l’impegno profuso nella quotidiana attività di controllo del mare e del demanio marittimo, di contrasto ad ogni forma di illecito marittimo, richiamando i principi fondamentali che devono sempre animare la loro azione,

sottolineando l’importanza della capillarità sul territorio della Guardia Costiera.

Si è soffermato poi sulla vicinanza del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera alla popolazione, lodando gli sforzi di tutti i militari, distintisi per l’abnegazione con cui si sono posti immediatamente al servizio dei cittadini nel corso degli eccezionali eventi alluvionali del mese di maggio scorso, sia nel soccorso alle persone in difficoltà soprattutto nell’area cesenate e forlivese nelle zone evacuate, anche in quelle località rimaste isolate, dove la Capitaneria di Rimini ed il relativo circondario di Cesenatico hanno rappresentato un fondamentale punto di riferimento per i soccorsi. Nel corso della giornata, accompagnato dal Comandante della Capitaneria di porto di Rimini C.F.(CP) Giorgia Capozzella ha incontrato il Prefetto di Rimini, dott.ssa Rosa Maria Padovano, che ha manifestato il proprio apprezzamento per l’attività di controllo, in particolare per l’attività di mare sicuro e tutela ambientale svolte quotidianamente dalla Guardia costiera