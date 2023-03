Il Direttore Marittimo dell’Emilia-Romagna incontra il Prefetto di Rimini

Venerdì mattina, il Direttore Marittimo dell’Emilia-Romagna e Comandante della Capitaneria di Porto di Ravenna, il capitano di vascello (CP) Francesco Cimmino, accompagnato dal Capo del Compartimento Marittimo e comandante del porto di Rimini, il capitano di fregata (CP) Giorgia Capozzella, ha fatto visita al Prefetto di Rimini, Maria Padovano. Durante l’incontro, è stata evidenziata l’eccellente sinergia e la proficua collaborazione tra gli uffici della Prefettura e il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera in riferimento ai servizi a tutela della sicurezza della navigazione marittima e salvaguardia della vita umana in mare, alla vigilanza e tutela dell’ambiente marino e costiero, al controllo della filiera della pesca e, nell’ambito del coordinamento della Prefettura, a supporto dell’ordine pubblico per garantire il sicuro ed ordinato svolgimento delle attività in concomitanza con tutti gli eventi che si svolgono in riviera nel corso della stagione estiva.