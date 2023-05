Il Dna dà una svolta al cold case dopo 10 anni: l'imputato a processo per rapina e sequestro di persona

Una rapina particolarmente feroce, quella avvenuta in una sala giochi di Morciano il 4 novembre del 2013, per la quale erano stati indagati 2 cuochi poi scagionati a distanza di 10 anni dal Dna che avrebbe individuato uno dei due autori del colpo che aveva fruttato oltre 7 mila euro. Quella notte, al momento della chiusura dell'attività che ospitava anche delle slot machine, il dipendente dell'attività si era trovato davanti 2 individui incappucciati che lo avevano bloccato immobilizzandolo con delle fascette e dello scotch per poi rinchiuderlo in uno stanzino. Dopo aver reso inoffensivo, i malviventi avevano depredato la cassa per poi fuggire facendo perdere le loro tracce. La vittima, con estrema fatica, era riuscito a liberarsi e passando da una bocchetta per l'aerazione uscire dal ripostiglio e a dare l'allarme facendo intervenire i carabinieri.

Gli inquirenti dell'Arma avevano iniziato le indagini, acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza, e su indicazione del rapinato avevano stretto il cerchio intorno a due cuochi che frequentavano la sala slot sospettandoli di essere gli autori della rapina ma le prove nei loro confronti erano estremamente traballanti tanto che poi vennero completamente scagionati. A chiarire la posizione dei sospetti, dopo10 anni, era arrivato il Ris di Parma. Durante il sopralluogo effettuato dai carabinieri subito dopo il colpo, infatti, gli investigatori avevano repertato sia le fascette che lo scotch utilizzati per immobilizzare il dipendente e già all'epoca era stato possibile ricavare sia il Dna che le impronte digitali di uno dei malviventi. Il profilo genetico era stato inserito nel database delle forze dell'ordine ma, all'epoca, non aveva dato nessun risultato.

Il tempo è trascorso inesorabile ma, nel frattempo, l'archivio dei Dna si era arricchito di nuove informazioni legate a nuovi fatti di cronaca e con gli aggiornamenti è stato possibile trovare un riscontro al profilo genetico individuato nel 2013. La compatibilità ha così permesso di individuare come uno dei presunti autori di quella rapina un romano 53enne già noto alle forze dell'ordine per reati specifici. Nei confronti dell'uomo si è così aperto il processo con l'accusa di sequestro di persona e rapina col pubblico ministero Davide Ercolani che, ravvisando le aggravanti della recidiva, ha chiesto nei confronti dell'imputato una condanna a 10 anni e 6 mesi. La prova del Dna e delle impronte digitali, tuttavia, è stata contestata dalla difesa del 53enne la quale sostiene che gli indizi dimostrano solamente come il proprio assistito sia solo venuto a contatto con quei reperti che non dimostrerebbero la sua colpevolezza in quel colpo. Il processo è stato quindi aggiornato al prossimo13 giugno per la discussione finale.