Il fantasma di Azzurrina e i misteri di Montebello protagonisti a Freedom

Il fantasma di Azzurrina e i misteri del castello di Montebello protagonisti, lunedì 21 marzo, della trasmissione di Mediaset Freedom - Oltre il Confine con Roberto Giacobbo alle prese con una delle leggende più popolari della Valmarecchia. Le inquietanti presenze della rocca dei conti Guidi di Bagno, tra cui quella della bambina albina, saranno raccontate a partire proprio dalla storia della piccola Guendalina che il 21 giugno del 1375 scomparve misteriosamente nella nevaia del castello e non fu più ritrovata. Da allora nella notte del solstizio d'estate di ogni anno lustro, ossia divisibile per 5, si possano udire rumori di passi e pianti provenire dalla nevaia. Quello di Azzurrina, tuttavia, non sarebbe l'unico fantasma ad aggirarsi tra le mura secolari della rocca: nel corso degli anni, infatti, sono emerse nuove fotografie che ritrarrebbero gli spiriti di dame medievali e altri abitanti del castello. Tra le immagini più suggestive e controverse, che si accompagnano ai suoni registrati all'interno della rocca nelle notti del solstizio d'estate in cui si sente quello che è unanimemente riconosciuto come il pianto di una bambina, la foto stessa della materializzazione del fantasma di Azzurrina. Nel frattempo si attende ancora l'uscita del film sulla piccola, girato all'interno del castello nel 2015, e del quale esistono solamente dei trailer. Pare che, all'epoca, la troupe impegnata nelle riprese avesse avuto non pochi problemi nel realizzare la pellicola proprio a causa di fenomeni paranormali.