Il "Fellini" chiude il 2019 piazzandosi al 27esimo posto tra gli aeroporti italiani

Il 2019 si è chiuso bene per l'aeroporto Federico Fellini di Rimini. Che, con 394.583 passeggeri su voli commerciali, risultava il 27esimo scalo d'Italia su 45, anche se quattro, Albenga, Aosta, Foggia e Forlì non hanno numeri. Il dato emerge dal rapporto annuale dell'Enac, secondo il quale tra traffico commerciale complessivo nazionale e internazionale, sono stati 2.608 i movimenti, su di oltre il 28%, e 1.070 i transiti, in rialzo di quasi il 170%. In territorio negativo il cargo, 4,4 tonnellate, l'87% in meno. A farla da padrona stato è il traffico internazionale, con 2.578 movimenti, su del 28%, mentre quelli nazionali sono stati 30, comunque in rialzo del 43%. Non a caso il vettore principale è stata la compagnia russa Ural Airlines. Per quanto riguarda aerotaxi e aviazione generale, si sono registrati rispettivamente 1.177 e 1.006 movimenti, con 2.057 e 873 passeggeri. E in questo caso è entrato in classifica anche il Ridolfi di Forlì con 26 aerotaxi e 27 passeggeri da un lato, e 14 movimenti di aviazione generale con otto passeggeri dall'altro.

