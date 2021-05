Il "Fellini" si attrezza per effettuare i tamponi rapidi ai passeggeri

AIRiminum 2014, la societa? di gestione dell’aeroporto Federico Fellini di Rimini e San Marino, per venire incontro alle esigenze dei passeggeri che dovranno sottoporsi a tampone rapido antigenico per poter viaggiare in Europa, ha istituito in collaborazione con Croce Blu, un punto tamponi all’interno dell’aeroporto. Il servizio, pubblicizzato anche sul sito istituzionale riminiairport.com, sara? disponibile tutti i giorni e sara? prenotabile dal lunedi? al venerdi? dalle ore 9:00 alle ore 17:00 al numero 340 9576956. L’esito del tampone sara? oggetto di una certificazione medica idonea a garantire gli spostamenti fra i Paesi dell’accordo Schengen.