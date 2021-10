Il Festival del mondo antico torna dal 21 ottobre con lo "Speciale Autunno 2021"

Dopo avere accompagnato le serate estive di Rimini nella suggestiva cornice della Piazza sull’Acqua, esplorando l’argomento racchiuso nel titolo di questa edizione “Attraversare Ponti”, il Festival del mondo antico torna a ottobre con lo Speciale Autunno 2021. Lo speciale vuole essere l’occasione per approfondire argomenti diversi in un rimando continuo e proficuo tra il passato e il presente, attraverso la formula dell’Incontro con l’autore. A partire dal 21 ottobre per quattro appuntamenti pomeridiani si avvicenderanno, Giovanni Brizzi con Andrea Santangelo, Luciano Canfora, Lia Celi e Giulio Guidorizzi presentando le loro più recenti pubblicazioni.

Il programma nel dettaglio:

SPECIALE AUTUNNO 2021

Museo della Città “L. Tonini”, ore 17.30

giovedì 21 ottobre

Giovanni Brizzi e Andrea Santangelo presentano Andare per le strade militari romane e Andare per la Linea Gotica.

Un'occasione per parlare di Rimini e del suo valore strategico rimasto invariato nel corso dei secoli.

mercoledì 27 ottobre

Luciano Canfora presenta Tucidide e il colpo di stato.

Introduce Giovanni Parmeggiani

giovedì 4 novembre

Lia Celi presenta Quella sporca donnina (Utet) e A pari merito (Einaudi).

Due libri che hanno per tema la condizione femminile, ieri come oggi.

Introducono Andrea Santangelo e Valeria Cicala

giovedì 11 novembre

Giulio Guidorizzi presenta Il grande racconto di Roma e dei suoi sette Re

Introduce Giovanni Brizzi con Arianna Ghilardotti

Antico/Presente. Festival del mondo antico è organizzato dal Comune di Rimini – Assessorato alla Cultura - Musei Comunali con il patrocinio della Regione Emilia – Romagna e in collaborazione con Società editrice il Mulino, si avvale della collaborazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Per alcuni appuntamenti si avvale inoltre della collaborazione del “Laboratorio Aperto Rimini Tiberio". Con la Media Partnership di ARCHEO. Attualità del passato.

Evento gratuito aperto alla cittadinanza