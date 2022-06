Il Festival per il Mare dell'Adriatico fa tappa a Rimini, due giorni alla scoperta delle tradizioni e del mare

Sabato 18 e domenica 19 giugno il Festival per il Mare dell’Adriatico - Costa dell’Emilia-Romagna fa tappa a Rimini, con due giornate di iniziative e incontri dedicati al mare e alla tradizione marinara. Il Festival per il Mare dell’Adriatico - Costa dell’Emilia Romagna, che si sviluppa con eventi da Goro a Cattolica, è promosso da Delta 2000, Agenzia di Sviluppo Locale e capofila del Flag Costa dell’Emilia-Romagna, realizzato grazie al progetto Cascade nell’ambito del programma Interreg CBC Italia - Croazia e cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Questa rassegna è parte del più ampio Adriatic Seaside Festival, un festival diffuso nel territorio delle aree costiere adriatiche di 16 partner di progetto tra Italia e Croazia: 100 eventi in 24 località con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del Mare Adriatico, sensibilizzare alle problematiche ambientali e diffondere il valore culturale del mare.

Sabato 18 giugno alle ore 10.00 si parte con “Storie di mare”, una visita guidata lungo il porto alla scoperta dei luoghi della pesca, per osservare i diversi pescherecci e approfondire le varie tecniche di pesca e le principali specie ittiche del nostro mare, arrivando fino al Faro di Rimini, da 250 anni punto di riferimento di marinai e monumento simbolo della città. I più piccoli potranno seguire il percorso compilando, con alcuni approfondimenti, una mappa illustrata. Sabato alle ore 16.00 al Bagno 53 Le Spiagge si terrà l’attività “Alla scoperta delle risorse del nostro mare” dedicata alla conoscenza dell’ecosistema marino, con particolare riguardo alle diverse specie quali crostacei, molluschi e pesci che spesso vengono erroneamente scambiate tra di loro. Sarà un laboratorio di riconoscimento dei principali organismi marini, con osservazione morfologica e analisi degli adattamenti all’ambiente marino. Per i più piccoli è previsto un racconto animato dedicato al tema del mimetismo e dell’adattamento di due pesciolini gemelli, Martina e Colombo, che pur appartenendo allo stesso ambiente si troveranno a dover prendere strade molto diverse.

Domenica 19 giugno alle ore 10.00 dalla Marina di Rimini partirà la visita guidata “Il nuovo porto turistico: la nuova Marina di Rimini”, per scoprire questo nuovo complesso architettonico, le strutture all’avanguardia, la flotta di imbarcazioni e l’area di rimessaggio: un percorso verso lo sviluppo di una nuova identità turistica e culturale della città. Per i più piccoli “Saluti dalla riviera!”, laboratorio creativo dedicato alla realizzazione di una cartolina turistica. Domenica alle ore 15.00 è in programma “Camminando per la marineria”, un itinerario storico-culturale dedicato alla scoperta dell’antica marineria di Rimini lungo un percorso che incrocerà alcuni luoghi simbolo del Museo Fellini. Partendo dall’antica pescheria, risalente al 1700, farà tappa al Ponte di Re Tiberio e proseguirà lungo il borgo di San Giuliano, il quartiere storico dei pescatori. Ai partecipanti sarà consegnata una mappa gioco da compilare con domande e curiosità sulla storia della tradizione marinara.

Gli appuntamenti proseguono domenica alle ore 18.00 al Club Nautico di Rimini, in Piazzale Boscovich, con “Un mare d’amare”, un interessante blue talk moderato da Massimo Bellavista del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna. Quattro interventi dedicati alla valorizzazione del territorio e al suo futuro: “Una visione di sviluppo della Blue Economy a Rimini” di Anna Montini del Comune di Rimini, “L’integrazione dei territori costieri dell’Emilia-Romagna” a cura di Massimo Bellavista, FLAG Costa dell’Emilia-Romagna, “L’identità territoriale nella valorizzazione dei prodotti ittici. La Cozza Romagnola” con Giuseppe Prioli del Consorzio Mitilicoltori, “La marineria di Rimini verso il 2030” con Thomas Parenti e Giancarlo Cevoli della Cooperativa Lavoratori del Mare.

In seguito si presenteranno le blue start up di successo: Pescheria La Tratta a domicilio; Ulisse, l’alga italiana; Blueat. Si terminerà con “Il mare da gustare”, alla scoperta delle eccellenze e delle innovazioni dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, con degustazioni della specie aliena Granchio Blu “Alien is good, Alien is Food” e delle cozze alla marinara a cura di coop Rimini.

Domenica 19 giugno il mare sarà al centro anche dell’iniziativa, organizzata dal Comune Rimini, “Alla scoperta della Marineria Riminese”, una pedalata di circa 7 km tra porto, Lungofiume degli artisti e dei capanni della pesca, e museo de “E SCAION” a Viserbella. Si parte per seguire a ritroso le tracce dei prodotti del mare e di quanto altro c’era attorno a questa attività: il porto, le imbarcazioni, i cantieri e il museo che ne conserva la memoria. Un itinerario per fissare i “luoghi” e incontrare le “persone” chi ci hanno vissuto e lavorato. Il ritrovo è alle ore 9.00 al Museo di Viserbella.