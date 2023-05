Il fiume Marecchia sorvegliato speciale, i livelli arrivati a Soglia 2 di attenzione

Fiumi sorvegliati speciali in tutta la provincia di Rimini per il forte maltempo che si sta abbattendo in queste ore su tutto il territorio. In particolare, ad essere costantemente monitorato, è il Marecchia che si sta ingrossando sempre più. I livelli idrometrici sono arrivati alla Soglia 2 (livello arancione) e si stanno avvicinando sempre più a quella rossa: attualmente il corso d'acqua segna +2 metri all'altezza del deviatore. A Novafeltria, per precauzione, si è resa necessaria la chiusura del ponte "Novafeltria direzione Maiolo", da via 2 giugno procedendo su S.P.107. La situazione è critica per quanto riguarda il torrente Ausa che è in piena.