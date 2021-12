Il folle inseguimento termina con uno sparo e un arresto: caccia ai complici

Dopo un probabile furto hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati dai Carabinieri, con un militare che per spaventarli ha sparato un colpo in aria. Tutto è successo martedì sera, poco prima delle 20, a Riccione tra viale Vittorio Emanuele e via Castrocaro. I militari hanno intimato l'alt a una Alfa Romeo 156 sospetta con a bordo almeno tre persone, che non si sono fermate dandosi alla fuga.

L'auto ha iniziato una folle corsa conclusasi alla rotonda con via Bondeno dove i malviventi, nel tentativo di invertire repentinamente la marcia e di seminare i militari, sono andati a collidere con la segnaletica verticale dello spartitraffico. Nello stesso frangente la gazzella dell’Arma, data la manovra improvvisa, non è riuscita a evitare l’impatto con il veicolo in fuga. Tanto non è bastato a fermare i malviventi: tre, infatti, hanno immediatamente abbandonato l'auto e si sono lanciati in una fuga a piedi approfittando delle zone di buio.

Dietro di loro un Carabiniere, uscito malconcio dal veicolo incidentato, si è subito lanciato all’inseguimento dei tre e in condizioni di assoluta sicurezza ha esploso un colpo in aria, che non è però bastato a far desistere i fuggitivi. Solo dopo un centinaio di metri il militare è riuscito a bloccare uno dei malviventi. Quest’ultimo, in particolare, ha tentato di nascondersi tra le abitazioni della zona, che nel frattempo era stata letteralmente circondata dagli equipaggi dei Carabinieri giunti in rinforzo. I militari, a quel punto, hanno ammanettato l’uomo e lo hanno condotto in caserma per le verifiche del caso.

All’interno dell’abitacolo abbandonato i militari anno rinvenuto numerosi attrezzi atti allo scasso e alcuni oggetti la cui provenienza è tutt’ora in via di accertamento, finalizzato a comprendere se possa trattarsi di proventi di furto. L’uomo, un 32enne albanese già noto alle forze dell'ordine, è stato quindi dichiarato in arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e false attestazioni sulla propria identità.

Giunto infatti nella caserma di Riccione, il 32enne ha dichiarato generalità false, probabilmente nel tentativo di nascondere la propria identità, su cui i Carabinieri hanno accertato essere pendente un vecchio ordine di carcerazione, emesso nel 2017 dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura presso il Tribunale di Milano, per numerosi furti, rapine e resistenze messe in atto nel capoluogo lombardo, per le quali l'uomo deve scontare ancora 7 anni e 6 mesi di reclusione.

Quindi, d’intesa con il sostituto procuratore Ercolani, l’uomo è stato immediatamente condotto in carcere, mentre proseguono le indagini al fine di individuare i due complici in fuga e per accertare ulteriori responsabilità penali del gruppo. I due uomini dell'Arma coinvolti nell’incidente hanno riportato numerose contusioni e una prognosi non superiore ai 10 giorni.