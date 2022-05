Il furto di un'auto si rivela fatale per un ricercato che deve scontare una pena di 3 anni

Il tentativo di rubare una vettura in sosta si è rivelato fatale per un ladro 63enne straniero che, bloccato dalla polizia di Stato, è risultato essere un ricercato. L'uomo, nella prima mattinata di venerdì, è stato sorpreso dal padrone di casa all'interno del cortile dell'abitazione dove stava rovistando all'interno dell'auto parcheggiata. Vistosi scoperto, il ladro è fuggito in sella alla bicicletta ma l'allarme del padrone di casa ha fatto accorrere sul posto una pattuglia delle Volanti con gli agenti che sono riusciti ad intercettare il fuggitivo e a catturarlo. Portato in Questura, è emerso che a suo carico c'era un mandato d'arresto per una pena definitiva di 3 anni di reclusione per vecchi reati commessi nel pesarese. Al termine degli accertamenti il 63enne è stato trasferito nel carcere dei "Casetti" per contare la condanna.