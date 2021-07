Il garbino rende l'aria bollente: temperature torride anche la notte

Serata "infernale" quella di giovedì con il garbino che ha infuocato l'aria facendo registrare temperature da record. Dagli oltre 34 gradi della costa agli oltre 38 dell'entroterra, con un tasso di umidità del 40%, il tardo pomeriggio e la notte sono stati da incubo per chi soffre il caldo. Anche dopo il calare del sole non è arrivato quel refrigerio sperato se non grazie a ventilatori e condizionatori che sono stati spinti al massimo. Secondo le previsioni meteo, anche per questo fine settimana le temperature saranno alte e tenderanno a salire ulteriormente. Al momento, poi, non ci sarebbe traccia di temporali rinfrescanti all'orizzonte. Una situazione che rende ancor più concreto l'allarme siccità tanto che, come è emerso in Regione, la crisi idrica sta causando seri problemi all'agricoltura.