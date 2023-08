Il garbino spinge al largo il canotto, padre e due figli portati in salvo dal bagnino

Dopo la tragedia di Bellaria, dove un turista 46enne è morto annegato, si è sfiorato un secondo dramma sempre lungo la costa bellariese per un papà e i suoi due figli piccoli che, nel pomeriggio di giovedì, si sono avventurati in mare con un canotto nonostante le condizioni meteo. Il forte vento di garbino, infatti, ha iniziato a spingere il gonfiabile verso il largo con l'uomo che non riusciva più a far rientro a riva. Intorno alle 16.30 ad accorgersi dei bagnanti in difficoltà, col canotto alla deriva che si allontanava sempre più, è stato il bagnino di salvataggio del Bagno 30 di Bellaria che è uscito in mare per recuperarli e riportarli a terra.